PM apreende 10 mil pés de maconha na região nordeste do Pará

Dois homens que trabalhavam no plantio foram detidos. – (Foto:Ascom\PM)

Uma plantação com milhares de pés de maconha foi flagrada pela Polícia Militar em uma ação realizada na madrugada desta quarta-feira (17), no município de Marapanim, região nordeste do Pará. Dois suspeitos foram presos.

A unidade foi informada, por meio de denúncias anônimas, sobre a existência de uma plantação ilegal de maconha na localidade 15 de Novembro. Ao realizar buscas na região indicada, os agentes localizaram o plantio e conseguiram prender dois homens que trabalhavam no plantio.

Na sequência da ação , os militares tomaram conhecimento sobre a existência de uma segunda plantação em uma área de mata próximo ao vilarejo São Miguel, fato constatado pelos militares durante as verificações.

No total os agentes apreenderam, além de algumas armas de fabricação caseira, aproximadamente, 10 mil pés de maconha. Uma parte da foi incinerada no local e outra parte foi apresentada na delegacia de Polícia de Polícia Civil do município de Marapanim.

