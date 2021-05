PM apreende espingardas e munições em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a fuga dos dois homens pelas matas da área, os PMs resolveram focar em apreender a sacola que haviam deixado para trás. E o que os policiais encontraram foram munições. Onde há munições, pode haver armas. A equipe seguiu nas buscas pela área e encontrou duas espingardas. Uma delas de fabricação caseira. As tentativas de localizar os dois suspeitos não deram certo.

A tentativa de abordagem aos suspeitos foi na tarde deste sábado (1º de maio). Uma equipe da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) fazia rondas pelo distrito de Cachoeira da Serra. Os dois homens estavam no que policiais costumam chamar de “atitude suspeita”. A intenção já era saber por que ficaram tão nervosos ao avistar a viatura. As suspeitas só aumentaram.

Em Altamira, sudoeste do Pará, a Polícia Militar apreendeu duas espingardas ilegais e munições. Não se sabe o que os dois homens que estavam com o armamento iriam fazer, mas os policiais desconfiam que não tinham boas intenções. Tão logo a dupla percebeu a aproximação da viatura, fugiram e deixaram para trás uma sacola com munições.

