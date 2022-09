PM atira em filho durante briga com a esposa, em Santarém

(Foto:Reprodução) – No final da tarde de domingo (25), o PM aposentado, Laurimar de Amorim, disparou cerca de três tiros contra o seu próprio filho de 18 anos, Lucas de Oliveira. O fato teria ocorrido na residência onde moram, na rua Angelim com Pau D’ Arco, no bairro Santarenzinho, em Santarém.

De acordo com o enfermeiro Adilson Coelho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de ferimento provocado por arma de fogo.

“Ontem, por volta de 17h30, recebemos o chamado e fomos até o local. O pai brigando com a esposa e o filho de 18 anos foi intervir na briga. O pai acabou atingindo o filho na região da coxa com um tiro, esse tiro chegou a gerar uma fratura exposta. Foi atendido, imobilizado e conduzido ao PSM”, contou.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A arma utilizada no crime foi apreendida e o Militar preso, já à disposição da Justiça. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 26/09/2022/10:23:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...