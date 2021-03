Primeira superlua do ano aconteceu neste domingo (28)

(Superlua de maio de 2020 é a última do ano – Foto: SAUL LOEB/AFP/AFP via Getty Images)

A Lua Worm (“Lua de Minhoca”) vai brilhar no céu neste domingo (28). A Nasa (Agência Espacial Norte-Americana) informou que a lua estará cheia às 14h48 ET (15h48, no horário de Brasília).

Esta será a primeira superlua do ano, o que significa que a lua está um pouco mais perto da Terra e, portanto, parece maior e mais brilhante no céu. Segundo a Earth Sky, a Lua de Minhoca é a quarta mais brilhante de 2021.

No mês hindu de Phalguna, a lua deste mês marca o Festival Holi, que celebra o início da primavera.

As tribos nativas norte-americanas no sul a chamam de Lua de Minhoca porque os rolinhos de terra que as minhocas digerem e deixam para trás tornam-se visíveis à medida que o solo derrete.

A tribo Algonquin, a nordeste dos Grandes Lagos, chama a lua cheia de março de “Pescaria”. Nas planícies do norte do Canadá, a tribo Cree a chama de “Lua da Águia”.

Típico de um ano normal, 2021 também terá 12 luas cheias (o ano passado teve 13 luas cheias, duas das quais foram em outubro).

Aqui estão todas as luas cheias restantes neste ano e seus nomes, de acordo com The Old Farmer’s Almanac:

26 de abril: Lua Rosa

26 de maio: Lua das Flores

24 de junho: Lua de Morango

23 de julho: Lua do Trovão

22 de agosto: Lua de Esturjão (um tipo de peixe)

20 de setembro: Lua da Colheita

20 de outubro: Lua do Caçador

19 de novembro: Lua do Castor

18 de dezembro: Lua Fria

Confira os outros nomes dessas luas, atribuídos às diferentes tribos nativas norte-americanas.

Aqui está o que mais você pode esperar em 2021.

Chuvas de meteoros

Há uma pequena espera até a próxima chuva de meteoros, a popular Lyrids, em abril. As Líridas atingirão o pico em 22 do mês que vem e serão mais bem vistas no Hemisfério Norte – mas a lua estará 68% cheia, de acordo com a American Meteor Society. Isso pode tornar a chuva de meteoros menos visível.

Os Eta Aquariids vêm logo em seguida, com pico em 5 de maio, quando a lua está 38% cheia. Esta chuva é melhor vista nos trópicos do sul, mas ainda produzirá uma chuva média para aqueles ao norte do Equador.

Os Delta Aquariids também são melhor vistos nos trópicos do sul e atingirão o pico entre 28 e 29 de julho, quando a lua estiver 74% cheia.

Curiosamente, outra chuva de meteoros atinge o pico na mesma noite – os Alpha Capricornídeos. Embora seja uma chuva muito mais fraca, sabe-se que produz algumas bolas de fogo brilhantes durante o pico. Será visível para aqueles que estão em ambos os lados do Equador.

A chuva de meteoros Perseidas, a mais popular do ano, terá seu pico entre 11 e 12 de agosto no Hemisfério Norte, quando a lua está apenas 13% cheia.

Aqui está a programação da chuva de meteoros para o resto do ano, conforme a previsão da Earth Sky.

8 de outubro: Draconídeos

21 de outubro: Orionidas

4 a 5 de novembro: Taurídeos do Sul

11 a 12 de novembro: Taurídeos do Norte

17 de novembro: Leônidas

13 a 14 de dezembro: Geminídeos

22 de dezembro: Ursídeos

Eclipses solares e lunares

Este ano, haverá dois eclipses do sol e dois eclipses da lua. Três deles serão visíveis para alguns países na América do Norte, de acordo com The Old Farmer’s Almanac.

Um eclipse total da lua ocorrerá em 26 de maio, melhor visível para aqueles no oeste da América do Norte e Havaí das 4h46 ET às 9h51 ET (5h46 às 10h51, no horário de Brasília).

Um eclipse anular do sol acontecerá em 10 de junho, visível no norte e nordeste da América do Norte das 4h12 ET às 9h11 ET (5h12 às 10h11, no horário de Brasília). O sol não será totalmente bloqueado pela lua, então, não esqueça de usar óculos de eclipse para acompanhar esse evento com segurança.

Em 19 de novembro, haverá um eclipse parcial da lua, e os observadores do céu na América do Norte e no Havaí poderão vê-lo entre 1h ET e 7h06 ET (2h e 8h06, no horário de Brasília).

E o ano termina com um eclipse total do sol em 4 de dezembro. Ele não será visto na América do Norte, mas as Ilhas Malvinas, o extremo sul da África, a Antártica e o sudeste da Austrália poderão avistá-lo.

Planetas visíveis

Os observadores do céu terão múltiplas oportunidades de localizar os planetas durante certas manhãs e noites ao longo de 2021, de acordo com o Farmer’s Almanac.

É possível ver a maioria deles a olho nu, com exceção do distante Netuno, mas binóculos ou um telescópio fornecerão a melhor visão.

Mercúrio parecerá uma estrela brilhante no céu da manhã de 27 de junho a 16 de julho e de 18 de outubro a 1 de novembro. Ela brilhará no céu noturno de 3 de maio a 24 de maio, 31 de agosto a 21 de setembro e 29 de novembro a 31 de dezembro.

Vênus, nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar, aparecerá no céu ocidental ao anoitecer nas noites de 24 de maio a 31 de dezembro. É o segundo objeto mais brilhante em nosso céu depois da lua.

Marte faz sua aparência avermelhada no céu da manhã entre 24 de novembro e 31 de dezembro e será visível no céu noturno entre 1º de janeiro e 22 de agosto.

Júpiter, o maior planeta do nosso Sistema Solar, é o terceiro objeto mais brilhante do nosso céu. Ele estará em exibição no céu da manhã entre 17 de fevereiro e 19 de agosto. Procure-o nas noites de 20 de agosto a 31 de dezembro – mas estará mais claro de 8 de agosto a 2 de setembro.

Os anéis de Saturno são visíveis apenas por um telescópio, mas o próprio planeta ainda pode ser visto a olho nu nas manhãs de 10 de fevereiro a 1º de agosto e nas noites de 2 de agosto a 31 de dezembro. Ele estará no seu auge entre 1 º e 4 de agosto.

Binóculos ou um telescópio ajudarão você a detectar o brilho esverdeado de Urano nas manhãs de 16 de maio a 3 de novembro e nas noites de 1 de janeiro a 12 de abril e 4 de novembro a 31 de dezembro – mas com maior intensidade entre 28 de agosto e 31 de dezembro.

E nosso vizinho mais distante no Sistema Solar, Netuno será visível através de um telescópio nas manhãs de 27 de março a 13 de setembro e nas noites de 14 de setembro a 31 de dezembro. Ele estará com seu maior brilho entre 19 de julho e 8 de novembro.

Fonte:Megan Marples e Ashley Strickland, da CNN

