Lázaro liga para a mãe e conta que não agiu sozinho em chacina que vitimou pais e filhos

O caso Lázaro Barbosa chega a 15 dias, nesta quarta-feira (23), com buscas intensas no interior de Goiás. A caçada começou no dia 9 de junho, após a matança de um casal e seus dois filhos em Ceilândia, no Distrito Federal. Por telefone, o homem teria dito a sua mãe que não agiu sozinho no crime. A informação foi dada por Zilda Maria, tia de Lázaro, em entrevista ao G1.

De acordo com Zilda, a ligação ocorreu dois dias após a chacina. “Ela falou que conversou com ele dois dias após o crime. Ele ligou para ela, ela já estava vindo para a Bahia, porque estava em Brasília”, disse a tia de Lázaro.

Na conversa, Lázaro ainda teria perguntado se sua mãe, Eva, estava bem. Ela respondeu: “Como é que você me pergunta se eu estou bem. Depois de tudo que você fez, como é que você me pergunta se eu estou bem? Cadê a mulher? O que que tu fez?”.

A tia de Lázaro conta que o sobrinho respondeu para a mãe que não agiu sozinho no crime. “Não fui eu sozinho”, teria dito ele.

