Morador e zelador de condomínio são eletrocutados enquanto tentavam espantar pombos, no Pará

O crime ocorreu pela manhã e chamou atenção dos moradores das proximidades (Foto:Adailsom Marciel / Especial para O Liberal).

As duas vítimas morreram no local. O caso ocorreu por volta das 10h25 desta terça-feira (3)

Dois homens foram eletrocutados na manhã desta terça-feira (3) no residencial Catarina Caldas, em Castanhal, região nordeste do Pará.

O morador Alex Lima Costa, de 42 anos, supostamente tentava espantar pombos utilizando uma vara de alumínio quando o bastão encostou na rede elétrica e ele sofreu uma descarga. O zelador Edilson Lima do Nascimento, 60 anos, tentou ajudar o residente e também acabou sendo eletrocutado. As duas vítimas morreram no local.

As informações preliminares que foram apresentadas ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por outro lado, apontaram que a morte dos dois homens teria ocorrido de maneira diferente.

A Unidade de Resgate do CBMPA foi comunicada de que Alex e Edilson, por volta de 10h25, possivelmente retiravam um pombo morto do telhado do condomínio. A vara utilizada no trabalho teria escorregado e batido num fio de alta tensão, fazendo que com as vítimas fossem eletrocutadas.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) recebeu acionamento para remover os corpos do local ao Instituto Médico Legal (IML). (Com informações do O Liberal).

