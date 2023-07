PM faz operação em ilha do rio jamanxim e prende acusado de esfaquear a esposa em distrito de Novo Progresso

PM prende acusado de esfaquear a esposa no km 1.000 – (Divulgação Policia)

Conforme Boletim de Ocorrência registrado na DEPOL, Por volta das 00:15 horas desta sexta-feira(07) está GU PM foi informada por populares que havia uma mulher esfaqueada no posto de saúde do distrito KM 1.000.

A GUPM se deslocou até a unidade de saúde e onde tomaram conhecimento dos fatos, que a vítima identificada como Keiti de Souza Vieira relatou que seu esposo Antônio Wilha Siqueira Santos, teria desferido uma facada em seu abdômen na casa onde os dois residem. Com base nessas informações os PMs foram até a casa onde teria ocorrido o fato e ali foi encontrado a faca, mas o acusado se evadiu do local quando tomou conhecimento que a Polícia Militar estava a caminho.

Na última sexta-feira 07/07/2023 as 09:30 hs esta GUPM em trabalho de levantamento, conseguimos uma informação que o acusado do esfaqueamento nacional Antonio Siqueira poderia estar em um local onde costuma passar o dia, uma ilha no rio jamanxim.

A GUPM foi deslocada até o local localizando e capturando o acusado que estava deitado em uma Rede no seu Barraco.

Os policiais disseram que a operação foi dificultada pela distância e difícil acesso, sendo que para chegar ao local foi necessário apoio de uma canoa para realizar as incursões nas margens dos Rio e onde localizaram o nacional acima supracitado e realizamos sua captura.

A vítima Keiti segue no Hospital Municipal de novo progresso entubada e em estado grave, o nacional será apresentado na Depol de Novo Progresso para procedimentos.

Autor/Fonte: PM/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2023/05:25:27

