PM filmado agredindo jovem na Bahia é afastado

“Determinei apuração rigorosa e imediata da Corregedoria da Polícia Militar com as devidas punições legais aos responsáveis e divulgação para a sociedade das medidas adotadas. Para que esses casos isolados não possam continuar comprometendo a imagem da instituição.”

O jovem está encurralado, junto a um muro, com as mãos na cabeça. Outros dois rapazes também são abordados.

O vídeo mostra o policial agredindo o rapaz com dois socos nas costelas, um tapa no rosto e um chute (Foto:Reprodução)

