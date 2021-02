TIM leva 4G ao município de Porto de Moz

Ativação da frequência aumenta a cobertura no Estado, melhorando a qualidade da internet móvel e das ligações de voz

Líder em cobertura 4G no Brasil, a TIM ativou a tecnologia de quarta geração no município de Porto de Moz, no sudoeste do Pará. Atualmente, a companhia já está presente em 87 cidades dos 144 municípios do Estado, com transmissão de dados mais rápida e chamadas com o VoLTE, tecnologia que permite ligações em alta definição utilizando a rede 4G.

Além da nova expansão, 84 municípios paraenses já contam com a frequência de 700MHz, que tem maior alcance de cobertura, o que proporciona melhor experiência dos clientes, com sinal mais intenso e melhor qualidade em locais mais distantes das antenas, além de ambientes indoor, como shoppings.

“Nosso objetivo é atingir 100% de cobertura 4G até 2023 no Estado. Mesmo no auge da pandemia, com todas as incertezas por ela provocadas, a TIM segue investindo forte em infraestrutura de rede no Estado para oferecer novas tecnologias e atender áreas urbanas mais isoladas, que não tinham acesso à internet móvel”, afirma Anderson Machado, Gerente de Engenharia da TIM Centro – Oeste e Norte.

Ainda neste semestre, outras localidades também contarão com a nova frequência, antecipando compromisso com a Anatel (TAC). Em todo o Brasil, já são 3.860 municípios atendidos pela TIM na faixa VoLTE.

Fonte:Assessoria de Imprensa/com foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...