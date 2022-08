Homem é encontrado morto em uma lavoura de cacau em Uruará – PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo foi removido por agentes funerários e levado ao nicrotério municipal, a polícia investiga o caso. (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

A possibilidade da morte ter sido provocada por acidente não é descartada pois o local onde o corpo foi localizado tem vegetação com bastante cipó o que pode ter causado um disparo acidental, a espingarda estava ao lado do corpo.

Na manhã do último sábado (06), Raimundo Nonato Alves da Silva de 42 anos, foi encontrado morto dentro de uma lavoura de cacau em Uruará no Sudoeste do Pará.

