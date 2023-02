PM prende avô suspeito de estuprar a própria neta de 7 anos, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na tarde de sexta-feira (10), um homem das iniciais A. N, de 60 anos, foi conduzido para a Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (DEACA), após ser denunciado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria neta, de 7 anos, no bairro Uruará, em Santarém.

Segundo informou o Sargento Rener Silva, do 35° BPM, a mãe afirmou que teria flagrado o suspeito sem roupa, já consumando a violência sexual. A mãe da vítima gritou e os vizinhos tentaram capturá-lo, mas ele já havia fugido do local.

Uma equipe da polícia realizou diligências e conseguiu localizá-lo na casa de uma filha. Em seguida, foi encaminhado para a DEACA.

A criança foi levada para o setor de assistência social da delegacia. O nome do suspeito não foi revelado, a fim de manter em sigilo a identidade da vítima. (Com informações do O Impacto – colaborou blog do Pião).

Jornal Folha do Progresso em 13/02/2023/11:18:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...