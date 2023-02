Discussão entre irmãs termina com uma esfaqueada no Pará; estado de saúde é delicado

(Foto:Reprodução) – Uma briga entre duas irmãs ocorrida no município de Oeiras do Pará, na Ilha do Marajó, no Pará, terminou com uma delas esfaqueada, no domingo, 12.

De acordo com testemunhas, as jovens teriam se desentendido e uma delas acabou esfaqueando a outra.

A vítima perdeu muito sangue, mas foi socorrida e encaminhada para o Hospital Município. Segundo informações, o estado de saúde dela é delicado. Já a autora do crime, foi encaminhada para a Delegacia de Oeiras, onde presta depoimento e permanecerá detida.

A causa da briga entre as irmãs não foi divulgada. (Com informações do Romanews e Portal do Marajó).

