Zeca Pagodinho é internado no Rio após testar positivo para Covid-19

Cantor e sambista Zeca Pagodinho (Foto: Leandro Tumenas/Divulgação)

Zeca Pagodinho foi inernado no Rio após ter testado positivo para a Covid-19. O sambista, de 62 anos, foi levado para receber os cuidados médicos na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul carioca. De acordo com a unidade de saúde, o quadro de saúde de Zeca, que apresenta sintomas leves, é bom.

“A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde ontem (sábado, 14/08), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”, consta do comunicado emitido pelo hospital, na tarde deste domingo.

Zeca recebeu a segunda dose do imunizante no mês passado, num dos postos de aplicação no Rio. No perfil do cantor nas redes sociais, também foi emitido um comunicado sobre o sambista:

“Mesmo com todos os cuidados, Zeca Pagodinho acabou sendo infectado pela Covid-19. Mas está com sintomas leves e internado apenas para melhor ser acompanhado pelos médicos. Já já ele sai dessa”.

Fonte:EXTRA

