PMs da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar prendem casal por furto, no Pará

Policiais militares da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar (21ª CIPM), unidade responsável pelo policiamento em Dom Eliseu, prenderam um homem e uma mulher acusados da prática de furtos naquele município do sudeste paraense. Durante as diligências, na tarde de segunda-feira (21), os militares receberam a informação de que um casal estaria cometendo diversos furtos no centro da cidade.

