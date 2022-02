Brasileiro de 5 anos é o mais novo caçador de asteroides do mundo

Miro Tsai foi homenageado nas redes sociais da Nasa, a agência espacial norte-americana, e recebeu reconhecimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (Foto:Crédito/CNN).

O pequeno Miro Tsai, de 5 anos, é o mais novo caçador de asteroides (rochas que circulam pelo espaço) do mundo. Em pouco mais de um mês, o garoto descobriu 15 corpos celestes.

Claudia Latansio, mãe de Miro, conta que aos 2 anos o menino já sabia de cor o nome de todos os planetas do Sistema Solar. “Ele achava muito mais interessante investigar a natureza do que fazer as coisas que as crianças da idade dele geralmente faziam”, disse a mãe.

Miro foi homenageado nas redes sociais da Nasa – a agência espacial norte-americana –, além de ter recebido um reconhecimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, responsável pelo programa Caça Asteroide, do qual a criança faz parte.

