PMs são flagrados beijando mulheres em saída de boate durante serviço; policiais são afastados

Câmeras filmaram os agentes indo para uma área afastada, onde trocaram carícias com as mulheres = (Foto:

Reprodução: Divulgação)

Dois policiais militares estão sendo investigados após serem flagrados beijando mulheres na saída de uma boate, enquanto estavam no horário de serviço. O caso teria acontecido na madrugada do dia 31 de dezembro, nas dependências do SAAN (Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte). A PM do Distrito Federal ainda afirmou que “a análise dos fatos está em andamento” e que “é necessário aguardar o rito processual”. As informações são do UOL.

As imagens das câmeras registraram quando os agentes chegaram ao local da balada, por volta das 4h30, e passam algum tempo sozinhos até que um grupo se aproxima dos dois e oferece um cigarro. Momentos depois, duas mulheres se juntam a eles. Um dos PMs se afasta com uma delas para perto de alguns carros estacionados, onde começa a beijá-la. Logo após, eles andam para um local mais escondido da visão dos outros pedestres, nas dependências do SAAN.

Os dois continuam trocando carícias atrás de uma pilastra, de onde a câmera consegue uma visão clara da cena. Alguns minutos depois, o segundo PM aparece em cena beijando a outra jovem. A identidade dos agentes não foi divulgada.

Jornal Folha do Progresso em 07/01/2022/20:47:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...