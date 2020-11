Poconé regulariza na CBF 10 jogadores para disputa do Mato-grossense

O Poconé Esporte Clube oficializou 10 reforços para as quartas de final do Campeonato Mato-grossense. O Cavalo Pantaneiro entra em campo amanhã, às 18h, diante do União de Rondonópolis, no Dito Souza. Já o confronto de volta está previsto para o dia 25, às 16h, no Luthero Lopes.

Na defesa, entre os reforços estão o goleiro Paulo Henrique Campos, 27 anos. Já na zaga, o nome é Wellerson Rabelo de Oliveira, 24 anos. Ambos já atuarão pelo time no primeiro semestre.

Já no meio de campo, o Poconé terá Edson Jonas Celestino, 26 anos, Silvio Michel da Silva, 26 anos, e Erickson da Cruz Santana, 24 anos. Já na volância, o PEC trouxe um velho conhecido, Wanderson Dourado Queiroz, 29 anos.

No ataque, as esperanças de gol são Jarlyson de Oliveira Figueiredo, 27 anos, Anderson Oliveira da Silva, 22 anos, Wagner Aparecido Martins Júnior, 25 anos, e Erick Martins Magalhães, 24 anos.

Na primeira fase o Poconé fez boa campanha, ficando na 6ª colocação. Em nove jogos, conquistou 11 pontos, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Marcou 11 gols e sofreu 9, com saldo de 2.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Gil Gomes/assessoria)

