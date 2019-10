Podcasts podem ajudar na revisão de conteúdos do Enem

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Educacast: com os mais variados conteúdos que caem no vestibular, o Educacast trata os assuntos com uma dose de humor para deixá-los mais descontraídos. Esse podcast também ajuda na escolha da carreira.

Resumov: os áudios contam com dicas de como estudar para passar nos vestibulares mais concorridos do Brasil, como ITA e medicina na USP. Aprovados e professores abordam sobre técnicas de estudo, quais materiais usar, além de dicas de como aproveitar melhor o tempo para ter uma preparação eficiente.

Presidente da Semana: projeto do jornal Folha de S.Paulo, o Presidente da Semana conta a história de todos os presidentes do Brasil. Nele, é possível entender um pouco da biografia e das ações dos chefes de Estado.

Inglês Nu e Cru Rádio: no Inglês Nu e Cru os apresentadores, um americano e uma brasileira, conversam em inglês durante todo o programa. Os temas são tratados de forma descontraída porque o lema do podcast é aprender a falar inglês sem vergonha de errar.

Abaixo, confira uma lista com podcasts para ajudar na revisão do Enem 2019.

Disponíveis nas principais plataformas de streaming de música, os podcasts podem ser aliados na hora de revisar os conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) de 2019. Faltando pouco menos de um mês para a aplicação das provas, é importante que, nesse momento, os estudantes sejam estratégicos, aproveitando o tempo de estudo para revisar o conteúdo aprendido durante todo o ano. Nesse sentido, os podcasts podem funcionar como uma boa companhia até mesmo quando os candidatos não estejam, necessariamente, estudando.

