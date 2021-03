Polícia aponta guerra entre facções como causa de triplo homicídio em Anapu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Ver-o-Fato

Três homens foram mortos por membros de uma facção rival manhã desta terça-feira (16), em Anapu, no sudoeste paraense. As vítimas moravam na mesma casa, localizada no bairro São Luiz, e teriam sido apanhadas de surpresa pelos executores.

