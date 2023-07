Polícia apreende carreta com 50 mil pacotes de cigarro paraguaio na BR-163

(Foto: Adilson Domingos) – Carga avaliada em R$ 3,5 milhões estava sendo levada para MT em caminhão 9 eixos ano 2023

Carga com 50 mil pacotes de cigarro contrabandeado do Paraguai foi interceptada na manhã desta quinta-feira (13) na BR-163, em Dourados (a 251 km de Campo Grande). A apreensão ocorreu durante ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Federal no distrito de Vila Vargas, saída para a Capital.

As mil caixas de cigarro da marca R7 estavam sendo transportadas em dois semirreboques puxados por caminhão rodotrem 9 eixos da marca DAF (veja o vídeo acima). Cada caixa tem 50 pacotes e cada pacote possui dez carteiras de cigarro. Isso significa que a carga é formada por meio milhão de maços de cigarro.

Segundo a PRF, o cigarro está avaliado em R$ 3,5 milhões. Já o caminhão com os dois semirreboques, ano 2023, custa pelo menos R$ 1,2 milhão. O conjunto tem placa de Sorriso (MT) e está registrado em nome de empresa.

O motorista, Eduardo Dioni dos Santos, 38, disse que pegou a carga em Eldorado (a 442 km de Campo Grande) para levar até Campo Verde (MT). Ele foi levado para a delegacia da PF para ser autuado em flagrante por contrabando. Eduardo já cumpriu pena de seis anos de reclusão por homicídio.

A faixa de fronteira onde ficam as cidades de Eldorado e Mundo Novo em Mato Grosso do Sul e Salto del Guairá no Paraguai é base de atuação das principais organizações criminosas que controlam o fornecimento de cigarro paraguaio para os grandes centros brasileiros.

Fonte: Campo Grande News

