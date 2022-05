Polícia apreende fuzil, pistola, revólver, munições e carregadores na casa de advogado

(Polícia Civil / Divulgação) – Alessandro Capucho mantinha um pequeno arsenal em sua residência na capital paraense

Representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção Pará) e da Polícia Civil flagraram um pequeno arsenal de armas na casa de Alessandro de Lima Capucho, mais conhecido como Gato Félix. As apreensões foram decorrentes do cumprimento, nesta segunda-feira, (28), de um mandado de busca e apreensão contra o advogado. (Com informações da Polícia Civil)

Alessandro não estava no imóvel no momento da abordagem, mas na residência os policiais flagraram um fuzil CBC, calibre 22; um fuzil Imbel, calibre 762; uma escopeta CBC, calibre 12; um revólver North American Arms, calibre 22; um revólver Smith & Weson, calibre 22; uma pistola CZ, calibre 765; 49 munições calibre .40; 23 munições calibre 380; 5 munições calibre 22; uma munição calibre 9 mm; 16 munições calibre .32; 11 munições calibre .38; 26 munições calibre 12; 2 carregadores de pistola Glock, calibre .380; e um carregador de pistola Glock, calibre .40.

Os agentes da Polícia Civil e os representantes da OAB Pará estavam respaldados com o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, com a finalidade de apreender as armas de fogo ilegalmente detidas por Alessandro Capucho.

Jornal Folha do Progresso em 19/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...