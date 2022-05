Veículo de luxo furtado em Belém é recuperado pela PRF durante fiscalização em rodovia de Itaituba (PA)

O carro, modelo Hilux, era produto de furto/roubo em Belém — Foto: PRF/Divulgação

O carro, que foi apreendido e levado para o pátio da delegacia, deve passar por perícia. Condutor foi conduzido à DP.

Um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de receptação de veículo de luxo na manhã desta segunda-feira (16). O caso aconteceu no Km 1142 da BR-230 em Itaituba, sudoeste paraense. Durante o flagrante, um carro com registro de roubo em Belém foi recuperado. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de rotina na rodovia, um veículo de luxo, uma Hilux, trafegava sentido Itaituba vindo da Estrada de Barreiras quando foi abordado. Segundo o relato do condutor aos agentes, ele estava indo buscar os familiares na cidade.

Durante procedimentos de identificação veicular, os agentes constataram diversos sinais de adulterações no carro. Após identificação completa foi constatado que o veículo era produto de roubo/furto na cidade de Belém.

O veículo recuperado e o condutor foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos legais.

