Polícia apreende menores suspeitas de tráfico de drogas em Itaituba

(Foto: Reprodução) – Jovens foram localizadas com entorpecentes e indicaram mais drogas em residência próxima

Na madrugada desta sexta-feira (25), a Polícia apreendeu duas menores de idade suspeitas de envolvimento com tráfico de entorpecentes em Itaituba. As jovens foram localizadas na esquina da 1ª Rua, no bairro Maria Madalena.

Segundo informações, ao perceberem a aproximação da equipe policial, as suspeitas tentaram esconder os entorpecentes que portavam. No entanto, ao serem abordadas, elas entregaram voluntariamente três papelotes de maconha, três de cocaína e três de crack.

As menores, ainda de acordo com as informações, indicaram que havia mais drogas armazenadas em uma residência na 8ª Rua do mesmo bairro. A entrada no imóvel foi autorizada pelo marido de uma terceira suspeita, que afirmou desconhecer a presença de drogas no local. Durante as buscas, a polícia encontrou uma balança de precisão, diversos papelotes vazios e mais porções de entorpecentes: aproximadamente 9 gramas de cocaína, 7 gramas de crack e 16 gramas de maconha, além de R$ 250 em espécie.

Conforme relato da polícia, as menores alegaram estar traficando para uma terceira pessoa, porém não souberam informar a identidade ou o paradeiro desse indivíduo. Diligências foram realizadas para localizar o suposto responsável, mas sem sucesso.

As jovens foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, sem o uso de algemas.

