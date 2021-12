Polícia apreende mudas de maconha em área de mata, no Pará

(Foto:Reprodução) – Na tarde da última segunda-feira, 13, a Polícia Militar realizou mais uma apreensão de drogas na zona rural de Castanhal, no nordeste paraense.

Por volta das 15h, uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante rondas pela estrada conhecido como “Ramal do 20”, na área da Agrovila Bom Jesus, se deparou com um homem em atitude suspeita que, ao avistar a aproximação dos militares, empreendeu fuga.

Diante da ação do suspeito, a guarnição começou uma perseguição, sendo que os agentes alegam que ele efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, adentrando a mata logo em seguida. Durante o acompanhamento, outros dois suspeitos, que já estavam na mata, também teriam atirado contra a equipe policial, que atirou em resposta. Todos os suspeitos fugiram, e ninguém foi detido dessa ação.

Contudo, enquanto estavam na mata, os policiais encontraram uma barra da droga conhecida como oxi e mudas de maconha, além de uma motosserra. Depois do achado, os policiais pediram apoio à outra viatura do 5º Batalhão e ao Tático, além da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), que ainda tentaram localizar os suspeitos, mas sem sucesso. Todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...