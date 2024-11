Polícia captura três foragidos da Justiça em Marabá | PA

Foto: Reprodução | As ações ocorreram nos dias 22 e 23 de novembro, resultando no cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de furto, roubo e receptação.

MARABÁ (PA) — Em operações distintas realizadas em Marabá, no sudeste do Pará, a Polícia Militar capturou três foragidos da Justiça: Gilmar Pereira da Silva, Daniel Monteiro Cardoso e Jackson Oliveira da Silva. As ações ocorreram nos dias 22 e 23 de novembro, resultando no cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de furto, roubo e receptação.

No dia 22/11, durante uma ronda na área da Cosimar, localizada na BR-230, Rodovia Transamazônica, os policiais identificaram Gilmar Pereira da Silva, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Criminal de Marabá. Ele é acusado de furto, crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Gilmar foi detido sem oferecer resistência e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Já no sábado (23/11), Daniel Monteiro Cardoso foi capturado na BR-222, próximo à cabeceira da ponte de São Félix. Durante uma abordagem de rotina, a polícia constatou que Daniel tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, crime tipificado no artigo 157 do Código Penal. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Marabá, relacionado a uma prática criminosa ocorrida em 2020, com validade até 2030. Ele também foi encaminhado à delegacia para responder pelas acusações.

Ainda no sábado (23), durante uma operação no bairro Nova Marabá, os agentes prenderam Jackson Oliveira da Silva. O suspeito foi abordado ao se apresentar como proprietário de um aparelho celular recuperado pela polícia. Após consulta no sistema, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém. Jackson foi detido e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/14:26:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...