Identificado as três vítimas que morreram em acidente na rodovia BR 163 entre o PA e MT

As vítimas tinham entre 23 e 24 anos.

Um casal e o primo deles morreram em um grave acidente, as vítimas eram moradores da Cidade de Matupá no Mato Grosso.

Uma tragédia chocou a cidade de Matupá neste sábado (25-07). Três jovens morreram em um grave acidente de trânsito na Rodovia BR 163, na Serra do Cachimbo, a cerca de 45 km de Guarantã do Norte, sentido estado do Pará.

Conforme divulgou o portal Olhar Cidade , os três estavam em um caminhão que tombou na Serra. Todos vieram a óbito no local do acidente.

Vitimas

Marcos Henrique Primom (24 anos), a esposa dele Ana Valéria Silvestre (23 anos) e o primo dela Wilham Roberto de Carvalho (23 anos), estavam indo levar uma carga de milho para uma fazenda.

A PRF, Polícia Civil e Politec estiveram no local para apurar as causas do trágico acidente.

Os corpos das vítimas foram velados na Capela Mortuária de Matupá e o sepultamento aconteceu no final da tarde deste domingo no cemitério municipal.

