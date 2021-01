Polícia Civil aguarda reconhecimento de corpo encontrado na região do Eixo Forte, em Santarém

Elieldo Castro Rego foi visto pela última vez em um bar no bairro Amparo no domingo (3) — Foto: Arquivo pessoal

Há suspeitas de o corpo seja de Elieldo Castro Rego, 24 anos, que desapareceu no dia 3 de janeiro.

Um corpo foi encontrado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (15) às proximidades do ramal de acesso à comunidade Ponta de Pedras, região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará. A Polícia Civil aguarda o reconhecimento para chegar à identidade da vítima que pode ser Elieldo Castro Rego.

A suspeita de que o corpo seja de Elieldo se dá em razão de informações levantadas pela polícia no curso das investigações acerca do desaparecimento do jovem, que levaram à localização do corpo.

“Foi feito todo um trabalho de investigação e há fortes indícios de que o corpo seja mesmo do jovem que havia desaparecido, mas é preciso que seja feito o reconhecimento por familiares”, disse delegado Jamil Casseb, superintendente regional da Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas.

Caso Elieldo

O jovem Elieldo Castro Rego foi visto pela última vez na noite do dia 3 de janeiro, em um bar no bairro Amparo.

De acordo com familiares, o jovem estava sozinho e teria se distanciado da mesa para usar o banheiro, desde então, não foi mais visto. Populares informaram à família que ele foi visto entrando em um carro preto.

No dia 4, familiares encontraram a moto do jovem, assim como os dois capacetes, mas a chave não estava no veículo.

