37 municípios paraenses não registram casos de Covid-19 nos últimos 14 dias

(Foto:Reprodução) – De acordo com o Governo do Estado, Belém está em uma situação confortável em relação à ocupação de leitos

Um panorama da contaminação de Covid-19 nos últimos quinze dias, no Pará, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (26), durante entrevista coletiva do Governo do Estado para anúncio de novas medidas de flexibilização na região. Os dados do boletim epidemiológico são compilados por pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal do Oeste do Pará.

O boletim aponta que, dos 144 municípios do Estado, 37 não identificaram novos casos de coronavírus nas últimas duas semanas.

De acordo com o Dr. Marcel Botelho, da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), todas as regiões de saúde apresentaram queda após o período de veraneio e férias de julho, o que levou a tomada de decisão por ampliar a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid-19.

O boletim prevê ainda que o número de leitos ocupados no Pará será menor nos próximos quinze dias. Hoje, a ocupação de leitos clínicos é de 30,7%, enquanto os leitos de Unidade de Terapia Intensiva tem ocupação de 33,3%.

“Isso é fundamental para que a gente possa fazer a mudança de leitos que são exclusivos da covid para outras enfermidades que também são importantes”, pontua Botelho.

A queda na taxa de ocupação foi atribuída ao bom desempenho da campanha de vacinação em todo o Estado. A última atualização do Vacinômetro, mantido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), contabilizou que mais de 6 milhões de pessoas já foram vacinadas, sendo 3,8 milhões com a 1ª dose e 2,1 com a 2ª dose.

“Tudo que a gente falou é muito bom, mostra que temos avançado com a vacinação, no entanto devemos reforçar que os cuidados não devem ser abandonados. O uso de máscara e o distanciamento social quando possível aliados a vacinação ainda são os melhores remédios que a gente tem contra a pandemia”, destacou o Dr. Denilson Feitosa, diretor de Vigilância em Saúde do Governo do Estado

Por:O Liberal

