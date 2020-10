Polícia Civil apreende mais de 400 kg de cocaína em embarcação em Monte Alegre, no Pará

Os mais de 400 quilos de cocaína estavam escondidos em sacos dentro de uma embarcação em Monte Alegre, no PA — Foto: Arney Barreto

A droga estava escondida em sacos pretos. Seis pessoas identificadas pela polícia como responsáveis pelo transporte da droga foram presas.

Sob o comando do delegado Silvio Birro, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), a Polícia Civil apreendeu no fim da manhã desta sexta-feira (23), em Monte Alegre, oeste do Pará, 410 quilos de cocaína. A droga estava escondida em sacos pretos, dentro de uma embarcação.

A operação policial contou com o apoio do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), 2ª Companhia Independente de Missões, 16ª Seccional de Santarém e Delegacia de Polícia de Monte Alegre.

De acordo com o delegado Silvio Birro, a partir de uma denúncia a polícia iniciou as investigações e diligências. E na manhã desta sexta, chegou até à embarcação que estava transportando a droga.

“Nós recebemos a denúncia de que teria essa embarcação em Monte Alegre transportando uma grande quantidade de substância entorpecente. Chegando ao local que estava sendo monitorado pela polícia, nós conseguimos fazer a abordagem e após verificação conseguimos localizar a droga”, contou Silvio Birro.

Ainda de acordo com o delegado, a polícia já sabe que a droga saiu do estado do Amazonas e tinha como destino o Pará mesmo, onde a droga seria distribuída para várias cidades.

“Estamos em investigação ainda. Temos seis pessoas presas até o momento e se identificarmos mais pessoas envolvidas nessa prática delituosa, com certeza elas serão autuadas e presas”, disse Birro.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

