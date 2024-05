(Foto: Reprodução)- Quase 370 tabletes de entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de sábado (11), no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 521 km a oeste de Cuiabá).

A ação da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade em conjunto com a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), integra a Operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia.

Além do grande carregamento de substâncias ilícitas, entre pasta base de cocaína e maconha, houve a apreensão de dois veículos e três rádios comunicadores.

Os policiais civis realizavam trabalho de fiscalização na Rodovia MT 246, quando na noite de sábado (11), avistaram um automóvel VW Gol de cor prata e deram sinal de parada para abordagem.

O condutor do carro não obedeceu a ordem emanada dos sinais sonoros e luminosos. Na sequência passou o segundo carro, Fiat Palio Weekend Adventure de cor preta, que também acelerou e furou a barreira policial.

Imediatamente foi feito o acompanhamento tático dos veículos, e ambos os motoristas abandonaram os automóveis e correram para uma região de mata nas proximidades.

No interior do Fiat Palio havia vários sacos contendo tabletes de drogas, além de rádios HT e de base, utilizados pelos suspeitos para copiar a frequência e obter informações acerca dos pontos de fiscalização das forças de segurança pública.

Ao todo foram apreendidos 240 tabletes de maconha, 120 tabletes de pasta base de cocaína, cinco tabletes de benzoato de sódio, entre outros materiais usados para formar os tabletes de entorpecentes.

Todo material foi levado até a Defron para os procedimentos cabíveis, bem como as investigações continuam para identificar e prender os envolvidos no crime de tráfico de drogas.

VEJA VÍDEO

Polícia Civil apreende quase 370 tabletes de droga em MT; veja vídeo.

Leia mais: https://t.co/0YnzweoPHS pic.twitter.com/PMMuwFQg80 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 13, 2024

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/10:29:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...