Polícia Civil de Rurópolis investiga caso de sabotagem contra casa de show

(Foto:Reprodução) – Uma pessoa, ainda não identificada, teria arremessado uma corrente na rede de alta tensão causando prejuízo coletivo.

Um jovem promotor de eventos procurou a delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, sudoeste do Pará, para registrar uma ocorrência de suposta sabotagem. O crime teria ocorrido no sábado (25). A polícia realiza diligências para tentar identificar o responsável.

De acordo com relatos da vítima à polícia, ela teria feito um investimento de R$ 5 mil para a realização de um evento em uma casa de show.

Lucas Wende Bezerra informou que horas antes de iniciar a festa uma pessoa teria arremessado uma corrente de uma motocicleta nos fios de alta tensão, o que provocou um apagão em todo quarteirão interrompendo a realização da festa.

Levantamento preliminar realizado no local pela polícia, aponta para um ato doloso, isto é, intencional. A polícia investiga se a motivação do crime está ligada a uma concorrência desleal entre donos de casas de shows.

Moradores auxiliando a concessionária a retirar a corrente presa em meios aos fios de alta tensão — Foto: Divulgação/Rede Sociais

Segundo o delegado de Polícia Civil que investiga o caso, Ariosnaldo Vital Filho, imagens de câmeras de segurança devem ajudar na identificação do autor. Se comprovado ato de vandalismo, o suspeito deve responder criminalmente na justiça e também na esfera civil, e pode ser penalizado a arcar com os prejuízos e perdas causadas pela ação criminosa.

A concessionária de energia foi acionada no domingo (25) para retirar a corrente e restabelecer o fornecimento de energia para os moradores do perímetro.

