Polícia Civil do MT recupera R$ 30 mil de vítima de Novo Progresso que caiu em golpe na compra de veículo pela internet

Polícia Civil recupera R$ 30 mil de vítima em golpe na compra de veículo pela internet.

Negociação foi feita em Lucas do Rio Verde e somente depois da transferência, foi descoberto o golpe

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou R$ 30 mil subtraídos de uma vítima que negociava a compra de um veículo.

A ocorrência de estelionato por meio eletrônico foi registrada no dia 4 de outubro, após o comunicante procurar a Polícia Civil informando que a vítima de 34 anos estava negociando a compra de uma camionete Chevrolet S10.

Conforme narrativa, a pedido da vítima, o comunicante foi até Lucas do Rio Verde para ver a camionete e depois da aqusição, levaria o veículo até a cidade de Novo Progresso, no estado do Pará. Diante do pedido da vítima, que é amiga do comunicante, este foi até Lucas do Rio Verde, olhou a S10 e verificou que estava tudo certo.

Então, a vítima fez a transferência do valor total do veículo acordado com o suspeito, para uma conta bancária em nome de uma mulher. Porém, somente após a transferência, o comunicante e a vítima descobriram que se tratava de um golpe.

Após os fatos, a DRCI foi acionada para dar apoio nas investigações e, com base nas informações passadas pelo comunicante e vítima, foi possível recuperar parte do valor subtraído, com o bloqueio de R$ 30 mil transferidos para a conta da suspeita.

As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.

Fone: Jornal Folha do Progresso com informações da Polícia Civil-MT/30/11/2021 – 17:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...