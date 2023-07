Entenda porque “Barbie” não é um filme para público infantil

Aclamado na crítica mundial, as expectativas são grandes para o filme. | (Foto:Divulgação)

Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, o longa chega nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (20).

Um dos filmes mais esperados do ano, “Barbie” estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (20) e ao redor do mundo um dia depois, na quinta-feira. Pela alta expectativa e grande divulgação, muitas sessões já estão com vendas de ingresso esgotadas.

Mesmo com salas lotadas, nem todos vão poder assistir ao filme. O motivo é que o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) classificou o filme como impróprio para menores de 12 anos, já que tem algumas cenas violentas e diálogos com teor adulto.

A classificação indicativa ainda poderia ser maior e isso não aconteceu por causa da atriz Margot Robbie que interpreta a boneca e é uma das produtoras do filme, fazendo parte da equipe criativa. ” “Ela é uma boneca de plástico, ela não tem órgãos. Eu acho que ela não deveria [sentir desejo sexual]. Ela é sexualizada, mas nunca deveria ser sexy”, explicou em entrevista à Vogue.

MAIS SOBRE O FILME:

Dirigido e escrito por Greta Gerwig, diretora indicada ao Oscar, o filme contará a história da boneca interpretada por Margot Robbie, em uma aventura pelo mundo real. Na trama ela começará a ter crises de identidade e questionará coisas que não devia quando percebe que é só mais uma das Barbies da Barbielandia.

Ao lado de Ken, interpretado por Ryan Gosling, a personagem acaba deixando o mundo das bonecas e vai parar no mundo real para descobrir como as pessoas vivem, ficando exposta aos perigos e irritando o CEO da Mattel, interpretado por Will Ferrell.

