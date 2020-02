Acusado de matar jovem a facada em Novo Progresso é preso no Mato Grosso

(Foto:Reprodução) – Acusado de matar jovem a facada em Novo Progresso é preso em Guarantã do Norte no Mato Grosso

A Polícia Civil prendeu o homem acusado de matar seu amigo “Railson Viana Alves” com uma facada , o crime aconteceu em maio de 2019 em um bar no bairro Jardim América em Novo Progresso.

O delegado responsável pelas investigações, Daniel Mattos, disse que o acusado “Giovane Amaral” foi preso neste sábado (01;02), na cidade de Guarantã do Norte no estado do Mato Grosso.

A prisão foi realizada após descoberta do paradeiros do suspeito, a policia de Novo Progresso encaminhou o mandado de prisão que foi cumprido pela Policia Civil da cidade Guarantã do Norte no Mato Grosso.

Giovanni é genro de vereador também é conhecido por “MADRUGA”, após o crime desapareceu da cidade.

Entenda o Caso

Na noite deste domingo 19 de maio de 2019, por volta das 21h00mn, foi registrado junto à Delegacia de Policia de novo Progresso , homicídio a um rapaz de 24 anos identificado como Railson Viana Alves , de 24 anos.

Railson foi socorrido por populares e internado no Hospital Municipal com vida, ele não resistiu aos ferimentos e veio há óbito.

Segundo a polícia, o corpo do jovem foi encontrado com perfuração no pescoço, aparentemente causadas por facada. A vitima Railson e o acusado Geovanni popular Madruga estavam em um bar na avenida Cristalina no bairro Jardim América local onde a vitima foi esfaqueada. Conforme testemunhas Geovanni desferiu uma facada na vitima e se evadiu do local, a policia pediu a prisão do acusado e foi decreta pela justiça.

Giovanne foi preso e encaminhado para o presídio da cidade no Mato Grosso, onde passará por audiência de custodia e ficará a disposição da Justiça, até que seja transferido para o estado do Pará, onde responderá pelo crime.

