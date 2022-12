Polícia Civil fecha escritório do ouro roubado em São Paulo

No escritório de fachada, relógios de luxo avaliados em R$ 700 mil foram apreendidos junto com carrões de luxo que custam mais de R$ 400 mil

Policiais do Deic estouraram um dos maiores locais de receptação de joias e metais preciosos que foram roubados durante invasões de casas em São Paulo.

Depois de meses de investigação, os agentes estavam de campana no endereço no bairro do Belém, quando ainda de madrugada, uma movimentação na entrada da loja chamou a atenção da polícia.

No local, três homens foram conduzidos a delegacia depois de tentar fugir pelo telhado. De acordo com a polícia, dois iriam entregar a sacola cheia de joias sem procedência e o terceiro é o dono do lugar. No escritório de fachada, relógios de luxo avaliados em R$ 700 mil foram apreendidos junto com carrões de luxo que custam mais de R$ 400 mil.

A quadrilha especializada em roubo residência age de diversas maneiras. A depender da vítima escolhida.

As investigações do Deic apontam que o escritório funciona como compra e venda de ouro, mas na verdade é utilizado pelos criminosos como fachada para receptar e modificar joias roubadas.

