Presidente Lula sanciona lei que cria o Dia Nacional do Funk

“O funk é muito mais do que um gênero musical. É uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades [da periferia]. O funk é voz, é identidade, é resistência!”, disse Lula no post.

E, no mesmo dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que institui o Dia Nacional do Funk, que passa a ser em 12 de julho. A lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Fenômeno cultural nascido na periferia, o funk ganhou os ouvidos, as caixas de som, as mesas de DJ e os palcos em todo o mundo. E, não bastando apenas isso, o ritmo também faz parte da história do Brasil nas Olimpíadas.

You May Also Like