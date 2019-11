Polícia Civil fecha quatro madeireiras por furto de energia no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia ainda apreendeu quatro transformadores de energia que provavelmente foram furtados e estavam sendo utilizados de forma irregular

A Policia Civil realizou uma operação em Nova Esperança do Piriá, nordeste do Estado, que resultou na interdição de quatro madeireiras por furto de energia.

Atuando em parceria com as Centrais Elétrica do Pará – Celpa, a Polícia ainda apreendeu quatro transformadores de energia que provavelmente foram furtados e estavam sendo utilizados de forma irregular nas madeireiras para desviar energia elétrica.

As empresas ficavam localizadas na Estrada do Agricultor, no Quilômetro 04, e cerca de dez profissionais da Polícia participaram da ação, que ainda incluiu um perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Além da retirada dos quatros transformadores de energia que funcionavam de forma irregular, o Polícia contou com o apoio da Celpa para fazer a retirada da rede clandestina do local e dos postes que eram utilizados para fazer a interligação.

A pratica ilegal de duas dessas madeireiras é reincidente, pois no início deste mês de novembro, as mesmas empresas já haviam sido autuadas em flagrante pela Polícia Civil. O Órgão fará abertura de inquérito para investigar quem são os responsáveis pelos empreendimentos e tomar as medidas cabíveis.

Em nota, a Celpa informou que acompanhará a continuidade do trabalho da Polícia em relação ao caso e reforça que o furto de energia é uma prática irregular que gera prejuízos a todos os setores da sociedade, além de oferecer riscos de segurança à população e comprometer a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

