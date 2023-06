Polícia Civil incinera mais de 800kg de droga que foram apreendidos em ilha em frente a Santarém

Polícia Civil incinerando droga apreendida em operação deflagrada dia 20 de junho de 2023 em Santarém — Foto: Gleilson Nascimento / g1

A incineração foi realizada nesta sexta-feira (23). Agentes da Vigilância Sanitária do município participaram.

Com autorização da justiça e devidamente periciada, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Santarém, Oeste do Pará, incineraram na tarde desta sexta-feira (23), mais de 800 kg de pasta base de cocaína. A substância foi apreendida na terça-feira (20), após denúncia anônima, na Ilha Periquito, em frente à cidade. A carga estava avaliada em R$ 41,7 milhões.

De acordo com o diretor da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, delegado Kleidson Castro, a incineração faz parte da etapa de investigação sobre a origem da substância.

O delegado não entrou em detalhes sobre as investigações, mas adiantou que a droga não pertence a uma única pessoa, e sim a um grupo, uma espécie de consórcio de pessoas que se uniram para fazer o transporte da droga.

A suspeita é de que a pasta base de cocaína veio de outro país, com os sacos amarrados por cordas e arrastados por alguma balsa ou navio, até a Ilha Periquito.

Mais de 15 grandes sacos contendo tabletes de droga estavam devidamente embalados e vedados com material plástico para não molhar, e estavam amarrados por cordas quando foram encontrados submersos.

A operação que resultou na apreensão da droga foi deflagrada a partir de informações da localização da droga repassadas à PC, uma operação comandada pelo superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jardel Guimarães.

Fonte: Por Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/19:56:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...