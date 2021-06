Polícia Civil apreende carga de entorpecentes em embarcação proveniente de Santarém

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas, vinculada ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP), apreendeu na quarta-feira, 16, cerca de 10 quilos de entorpecentes em uma embarcação que estava a caminho do Amapá.

A equipe recebeu a informação de que os entorpecentes estariam sendo transportados para a cidade de Santana no Amapá e imediatamente estabeleceu contato com a Polícia Civil do Estado. A partir desta comunicação as substâncias foram apreendidas e, de acordo com as informações coletadas, a droga teria saído do porto de Santarém na segunda-feira, 14.

Durante uma vistoria na embarcação, os policiais encontraram os entorpecentes escondidos em baldes e encobertos com graxa. A pessoa que receberia a carga ainda não foi identificada pela polícia, até o momento.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PC

