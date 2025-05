Polícia Civil investiga se há ligação entre mortes violentas ocorridas no fim de semana em Santarém

Viatura da Polícia Civil utilizada nas diligências para apurar os homicídios ocorridos no último fim de semana em Santarém — Foto: Gleilson Nascimento / g1

Polícia analisa imagens de câmeras de segurança que registraram os dois homicídios ocorridos em menos de 24 horas em Santarém.

A Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, investiga duas execuções registradas no último fim de semana. Os crimes, que aconteceram na sexta-feira (2) e no sábado (3), vitimaram dois homens com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. A delegada Raíssa Beleboni, titular da Delegacia de Homicídios, informou em coletiva nesta terça-feira (6) que as investigações estão em andamento, com análise de imagens de câmeras de segurança. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil quer saber, por exemplo, se há ligação entre os dois crimes, considerando o modo como foram executados.

Na sexta-feira (2), Charlison Cerdeira Lopes, de 41 anos, conhecido como ‘Manga’, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na comunidade São Brás, região do Eixo Forte. De acordo com testemunhas, ele estava vendendo churrasco próximo à Igreja da Paz, na rodovia Everaldo Martins, quando homens armados chegaram em um carro preto e efetuaram os disparos.

Charlison tentou fugir, mas caiu antes de conseguir entrar em casa. Ele foi levado ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia seguinte, sábado (3), Joelton de Almeida Bentes, de 38 anos, conhecido como “Batata”, foi morto a tiros na Rua Frei Vicente, bairro Aeroporto Velho. Ele morava próximo ao local do crime e foi surpreendido por três homens que desceram de um carro prata. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo a delegada Raíssa Beleboni, ainda é cedo para afirmar que os crimes têm relação com uma possível disputa entre grupos criminosos.

“Essas informações só poderão ser confirmadas no decorrer das investigações. Estamos colhendo depoimentos de testemunhas e familiares para verificar se há vínculo entre as vítimas, se elas se conheciam ou tinham algum histórico de envolvimento com a criminalidade em comum”, afirmou.

As duas vítimas tinham passagens pela polícia. “Manga” já havia sido preso por tráfico de drogas e roubo majorado, enquanto “Batata” foi preso ano passado durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A polícia investiga se os dois mantinham alguma conexão dentro do cenário do crime organizado na cidade.

A polícia já identificou a placa do veículo usado na execução de Joelton de Almeida, no bairro Aeroporto Velho, mas o carro ainda não foi localizado. A informação divulgada inicialmente pela PM, de que o carro havia sido abandonado, não foi confirmada pela Polícia Civil.

Em relação ao veículo envolvido na execução em São Brás, há divergências sobre o modelo, mas sabe-se que é de cor escura. As investigações indicam que os veículos usados nos crimes podem ter vindo de outros estados e que não estão registrados em nome dos atuais possuidores, o que torna a investigação ainda mais difícil.

“Trabalhamos com o uso dos sistemas à disposição da Polícia Civil para tentar rastrear os veículos. Há dificuldade, porque muitos não têm a titularidade atualizada, o que atrapalha o processo investigativo”, explicou a delegada.

Outro ponto destacado por Raíssa Beleboni é o número de disparos e o possível aumento do número de executores por ação criminosa. No caso do “Batata”, chegou a ser divulgado que houve 42 disparos, número que ainda será confirmado pelos exames periciais.

“A gente percebe que esse tipo de ação vem aumentando em Santarém, o que nos preocupa. Aparentemente, há uma escalada na ousadia e no número de pessoas envolvidas diretamente nas execuções. Nosso esforço é total para identificar e prender os responsáveis e restabelecer a sensação de segurança da população”, reforçou.

A Polícia Civil segue com as investigações e conta com o apoio da Polícia Militar nas diligências em campo. Informações sobre os suspeitos estão sendo mantidas em sigilo para não comprometer os trabalhos.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/15:58:16

