Polícia Civil localiza desmanche de caminhões, no Mato Grosso

A Polícia Civil localizou um barracão utilizado por um grupo criminoso como local de desmanche de caminhões, esta manhã, na rua Centro-Oeste, comunidade Belo Ramo, na região do bairro São Cristóvão. Não houve prisões. De acordo com o delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, Victor Hugo Caetano, este é o quarto caminhão produto de roubo, localizado. “Um caminhão inteiro foi recuperado e devolvido para as vítimas, duas cabines uma vermelha e outra azul e agora essa branca, que foi localizada e é produto de roubo em Diamantino, a vítima já foi contatado e será devolvido”, disse.

“A gente consegue perceber que desde peças menores como painel, até maiores como carcaças, eixos da direção, que podem ser vistos aqui, eram vendidas em Sinop e região. Há investigação da Polícia Civil no sentido de identificar (suspeitos), vamos aprofundar e tomar medidas para que sejam localizados e identificados os envolvidos. Existem suspeitas (sobre receptadores) de que o locador do barracão, por exemplo”.

“Todos vão ser ouvidos na delegacia para que a gente possa identificar como era feita essa movimentação das peças de caminhões roubados e para quem eram entregues. Quem faz parte é uma associação criminosa que atuava na venda de peças roubadas na cidade”, detalhou o delegado.

Fonte:Só Notícias/Ana Dhein e Fabiano Marques (foto: Só Notícias/Fabiano Marques) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/16:04:49

