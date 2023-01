Polícia Civil localiza quase 700 pés de maconha, no Pará

Policiais civis localizaram, em município de Tomé Açu, no nordeste do Pará, quase 700 pés de maconha. A operação, batizada de Narcos I, foi deflagrada na terça-feira (17) (Foto:Divulgação/Polícia Civil).

Durante a operação, batizada de Narcos I, os agentes também apreenderam duas armas de fogo

Após o recebimento de informações sobre possíveis plantações de maconha em uma área localizada na zona rural, os agentes iniciaram o trabalho investigativo para levantar informações sobre a veracidade da denúncia.

Após diligências nos locais indicados, ainda segundo a Polícia Civil, a equipe também apreendeu duas armas de fogo e um simulacro, além de munições muitas porções de entorpecentes, embaladas para serem ilegalmente comercializadas.

Os suspeitos que estavam no local empreenderam fuga, mas foi possível identifica-los a partir de documentos de identidade encontrados no local. As buscas seguem para localizar os envolvidos.

A substância ilícita foi destruída no local, sendo apreendida quantidade suficiente para realização de perícia, informou, ainda, a Polícia Civil. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2023/11:53:57

