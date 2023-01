Violência contra a mulher: grávida é atacada a golpes de terçado, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A grávida foi encaminhada para o hospital com quadro clínico considerado delicado e, devido à gravidade dos ferimentos, teve um antebraço amputado. Ainda não há informações sobre o bebê. O agressor fugiu após o ataque. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

O suspeito pelo ataque é o próprio companheiro da vítima, que já tem passagens pela polícia pelo crime de homicídio qualificado hediondo. As informações são do jornal O Impacto.

Uma grávida foi atacada a golpes de terçado na comunidade Amapá, situada no município de Belterra, oeste do Pará. A violência ocorreu na noite de quinta-feira (19).

