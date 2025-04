Jovem com paralisia cerebral é vítima de abuso sexual em Itaituba; suspeito está foragido

Foto: Reprodução | Crime ocorreu durante a madrugada na Vila Caçula; Polícia Civil realiza buscas pelo agressor.

Uma jovem de 18 anos, que possui paralisia cerebral, foi vítima de abuso sexual na madrugada de domingo (27), na Vila Caçula, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O principal suspeito é o primo do padrasto da vítima, que permanece foragido.

De acordo com relatos, a mãe da jovem estava na frente da residência consumindo bebidas alcoólicas junto ao esposo e ao primo dele, enquanto as filhas permaneciam dentro do imóvel. Em determinado momento, a mãe e o padrasto saíram para comprar cigarros em um comércio próximo, deixando o suspeito sozinho na frente da casa. Como não encontraram o produto no primeiro local, deslocaram-se até um posto de combustíveis, demorando entre 15 e 20 minutos.

Durante a ausência dos responsáveis, o suspeito teria pulado a janela da casa e cometido o abuso. Segundo o depoimento da irmã da vítima, que também estava na residência, ela acordou de madrugada ao ouvir gemidos e encontrou o homem em cima da jovem. Em desespero, gritou, agrediu o agressor e conseguiu afastá-lo. O suspeito fugiu antes da chegada da mãe e do padrasto.

A jovem relatou que teve a boca e o nariz tapados pelo agressor, ficando quase sem fôlego. Mesmo assim, conseguiu arranhá-lo na tentativa de defesa. Diante da gravidade da situação, a irmã acionou a Polícia Militar, que chegou ao local cerca de uma hora depois e conduziu a vítima e familiares à Delegacia para registro da ocorrência e realização de exames.

Até o momento, o suspeito não foi localizado, e as autoridades continuam em diligências para prendê-lo.

Fonte: Giro Portal /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/12:00:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...