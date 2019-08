Polícia Civil prende responsável por queimadas na região do Xingu

(Foto:Reprodução)-Operação Labaredas ainda tenta prender mais dois homens envolvidos no crime ambiental

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (29) uma operação que cumpre mandados de prisão no Pará, emitidos por conta de desmatamentos e queimadas que vem assolando a região. A Operação Labaredas, realizada na região de São Félix do Xingu, no sul do estado, mira pelo menos três responsáveis pelos crimes.

“As ordens judiciais de busca e apreensão foram cumpridas nas casas dos investigados em Goiânia, estado de Goiás, e em Redenção, no Pará, e também na sede da fazenda em São Félix do Xingu, durante a manhã de hoje [29]. Os três procurados não foram localizados e estão foragidos”, informou a Polícia Civil, em comunicado emitido pela manhã. Contudo, no começo da tarde, José Brasil de Oliveira foi encontrado e preso em Goiânia.

A operação busca prender e responsabilizar criminalmente Geraldo Daniel de Oliveira. Ele é suspeito de contratar mais de 50 homens para derrubar 20 mil quilômetros quadrados de mata na área de Proteção Ambiental Trunfo do Xingu conhecida como fazenda Ouro Verde em São Félix do Xingu.

Segundo o delegado José Humberto de Melo, diretor de Polícia do Interior da Polícia Civil, o grupo já derrubou e tocou fogo em mais de 5 mil quilômetros de mata.

Por:Caio Oliveira

