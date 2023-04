Polícia Civil prende três pessoas investigadas por homicídio praticado em Anapu, no Pará

As prisões ocorreram em Anapu, Altamira e Senador José Porfírio; os suspeitos detidos foram autuados por ocultação de cadáver e porte ilegal de arma

A Polícia Civil do Pará prendeu quatro pessoas investigadas por suspeita de participação em um homicídio registrado no mês de março, na cidade de Anapu, no sudoeste do Estado. Expedidos pela Justiça, os mandados de prisão foram cumpridos, na sexta-feira (21), nas cidades de Anapu, Altamira e Senador José Porfírio, como parte dos trabalhos de investigação conduzidos pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Além do crime de homicídio, os suspeitos detidos foram autuados por ocultação de cadáver e porte ilegal de arma. Durante as diligências, a Polícia Civil informou que esteve em uma fazenda na cidade de Senador José Porfírio, apontada como local onde o corpo da vítima havia sido deixado. Um homem e uma mulher foram questionados sobre o crime e confessaram a participação, ainda segundo a Polícia Civil.

Em seguida, os policiais prenderam um homem em Altamira investigado como mandante do crime, motivado por um desentendimento sobre a propriedade de lotes de terras, em Senador José Porfírio. Os suspeitos foram conduzidos à Seccional de Altamira e, após os procedimentos legais, encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre esse homicídio.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/2023/06:47:27 com informação do portal O Liberal

