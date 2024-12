PF investiga corrupção em verbas parlamentares de Jordy e Sostenes

Foto: Fachada de sede da PF (./.) | Os investigadores cumprem seis mandados de busca assinados por Flávio Dino, do STF, no Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito FederalA Polícia Federal deflagrou, nesta quinta, a Operação Rent a Car, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por envolvimento num esquema peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no uso de verbas parlamentares do Congresso.

Os investigadores cumprem seis mandados de busca assinados por Flávio Dino no Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal. Os alvos são assessores dos deputados bolsonaristas Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Os parlamentares não são alvos da ação desta quinta.

“As investigações apontam para a existência de um esquema criminoso caracterizado pela interação entre os setores público e privado, no qual agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares”, diz a PF.

“A operação recebeu o nome “Rent a Car” em referência aos elementos centrais das investigações e às práticas ilícitas identificadas até o momento. O nome alude diretamente ao modus operandi dos investigados, que utilizaram uma empresa de locação de veículos para simular contratos de prestação de serviços”, diz a PF.

