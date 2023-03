Polícia cumpre mandados contra investigados por falsificação de bebida e sonegação fiscal em MT

Grupo é investigado por possível falsificação de bebida — Foto: Polícia Civil

Entre as empresas ligadas ao grupo, duas delas podem ter sonegados valores que superam R$ 2 milhões.

Seis mandados de busca e apreensão são cumpridos, nesta terça-feira (21), contra investigados por falsificação de bebida e possível sonegação fiscal em Mato Grosso. Além disso, a Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público do Estado e a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), realiza o sequestro de R$ 195 mil nas contas das pessoas envolvidas.

A operação, denominada ‘Ressaca’, é coordenada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e tem o objetivo de aprofundar a investigação voltada ao combate à atuação de um grupo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir da documentação da Sefaz informando um esquema de sonegação fiscal no ramo de bebidas alcoólicas, por meio de expedientes fraudulentos para dificultar a detecção, fiscalização e cobrança de ICMS.

Em documentos analisados pela polícia foi possível identificar aquisições efetuadas pelos investigados, que apontam a compra de insumos comuns na fabricação da bebida alcoólica uísque. No entanto, conforme as investigações, não há indícios de vendas desses produtos in natura.

Ainda segundo a polícia, com a discrepância verificada nos registros de saída e entrada, é possível que tenha ocorrido a comercialização desses produtos fabricados de forma clandestina.

A operação faz parte do planejamento estratégico de atuação da Defaz, MP-MT e Sefaz, por meio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), com foco na repreensão à sonegação fiscal no estado de Mato Grosso.

