Polícia divulga fotos de foragido da justiça condenado por tráfico; ele é suspeito de homicídio no Santarenzinho

Deyvid de Araújo Carneiro, conhecido como Escobar, é foragido da Justiça — Foto: Divulgação

Suspeito do crime foi identificado como Deyvid de Araújo Carneiro, conhecido como Escobar. Crime aconteceu na segunda-feira (10) e vitimou Wendria Leniane Lima, de 22 anos.

Um foragido da Justiça que tem mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes é procurado pela Polícia de Santarém, no oeste do Pará. Trata-se de Deyvid de Araújo Carneiro, conhecido como “Escobar”. Investigações da polícia civil também apontam “Escobar” como suspeito do assassinato de Wendria Leniane Lima, de 22 anos. Ela foi encontrada morta a tiros no bairro Santarenzinho na manhã de segunda-feira (10).

De acordo com a investigação, Deyvid de Araújo Carneiro tem uma tatuagem no lado direito do braço e outra no peito. A Polícia já solicitou à Justiça o mandado de prisão para o caso da morte de Wendria.

A polícia conseguiu a informação que Deyvid está acompanhado por uma mulher e uma criança. O suspeito já tem passagem na polícia e é foragido da Justiça com mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido em janeiro deste ano.

A população pode repassar informações à polícia entrando em contato pelo número do Núcleo Integrado de Operações (Niop), o 190.

Por G1 Santarém — Pará

