Polícia divulga imagens de suspeitos do assassinato de policial penal no PA

Polícia divulga imagens de executores de policial penal – (Foto:Divulgação)

Crime aconteceu em janeiro de 2021. Quem tiver qualquer informação que possa levar aos criminosos, pode ligar para o 181 e não é preciso se identificar.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará divulgou um vídeo que mostra os suspeitos do assassinato o policial penal Fernando Marinho Dantona dos Santos. Desde o ocorrido, a polícia inquérito para apurar o crime e faz buscas para prender os autores.

O crime aconteceu na noite do dia 24 de janeiro deste ano, no conjunto Cohab, no distrito de Icoaraci em Belém. As imagens mostram os homens passando pela área onde o policial estava, na companhia de amigos.

O relógio da câmera de monitoramento mostra que são 18h47 quando os suspeitos aparecem pela primeira vez em uma rua próxima do local do crime. Às 18h48 os suspeitos passam em baixa velocidade a poucos metros da vítima. Um minuto depois, os homens voltaram e efetuaram três disparos contra o policial penal. Depois do crime, a dupla foge.

Fernando Marinho é socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as investigações, a vítima trabalhava há cerca de um ano como policial penal temporário e atuava na área administrativa, sem contato com os detentos.

Denúncia anônima

Quem tiver qualquer informação que possa levar aos criminosos, pode ligar para o 181 e não é preciso se identificar. A denúncia é mantida em total sigilo

